Политолог объяснил, почему в ЕС хотят ввести санкции против Карлсона Политолог Межуев: в ЕС боятся выхода интервью Путина Карлсону

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Призывы ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным выглядят странно, заявил NEWS.ru политолог Борис Межуев. По его словам, европейские депутаты боятся, что эта беседа повлияет на избирательную кампанию в США.

Призывы к санкциям, как и возможные санкции, выглядят абсурдными, потому что Такер Карлсон выполняет свои обязанности журналиста. Страх европейских депутатов заключается в том, что интервью, которое посмотрит огромное количество людей, окажет влияние на избирательную компанию в США. В интервью ожидаемо разъяснение Путина по поводу его действий и определенных действий нынешнего американского президента Джо Байдена, участвующего в избирательной компании, — заявил Межуев.

По словам политолога, Карлсон с помощью этого интервью хочет поддержать на американских выборах Дональда Трампа. При этом отметил, что журналиста сложно упрекнуть в необъективности, поскольку он также планирует взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Такер Карлсон попытается использовать это интервью для избирательной компании Дональда Трампа, к команде которого он относится. Думаю, этим и вызвана истерика, которая носит антиправовой характер. Кстати, ради соблюдения принципа объективности Карлсон собирается взять интервью и у Зеленского. Предъявить журналисту претензии в необъективности сложно, — сказал Межуев.

Ранее стало известно, что ЕС может рассмотреть включение американского журналиста Такера Карлсона в санкционный список из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших евродепутатов. Так, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт высказал мнение, что работа Карлсона в Москве может привести к конфликту журналиста с Брюсселем.