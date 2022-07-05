Политолог объяснил, почему украинцы не занимают покинутый остров Змеиный Политолог Корнилов: украинцы не занимают покинутый остров Змеиный, так как он легко простреливается

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Украинские войска не занимают покинутый российской армией остров Змеиный в Чёрном море, так как он легко простреливается, объяснил политолог Владимир Корнилов в разговоре с «Царьградом». По его мнению, Вооружённые силы Украины могли высадить десант, но это грозит дополнительными потерями, поэтому на такой шаг они не пошли.

Украинские войска не спешат туда вернуться, потому что, как Гуменюк абсолютно точно описала, эта скала прекрасно простреливается. Высадить там десант, как Украина несколько раз пробовала, может быть дорого для Украины, может обернуться дополнительными потерями. Ну, конечно, флаг они могли бы попробовать повесить, высадиться на каком-нибудь катерке. Это было бы не столь затратно и, возможно, даже получилось бы. Но, видите, даже это они не рискнули, — сказал Корнилов.

На Змеином нет большого смысла высаживаться на постоянной основе, добавил он. Политолог также подчеркнул, что не будет по примеру Минобороны РФ называть оставление острова войсками РФ жестом доброй воли.

Накануне глава пресс-центра охраны и обороны оперативного командования «Юг» Министерства обороны Украины Наталья Гуменюк сообщила, что флаг страны был сброшен на остров Змеиный с вертолёта. Полноценно его установят после того, как на остров прибудут украинские войска.

30 июня в Минобороны РФ сообщили, что Россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный. В ведомстве назвали это «шагом доброй воли».