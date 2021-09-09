Политолог объяснил, почему Украина останется без статуса союзника США

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник пояснил, почему Украина никогда не получит статус стратегического союзника США. Свои мысли эксперт высказал в эфире телеканала «Наш».

США чудесно понимают, что это — вопрос токсичный и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан, — высказался Бортник.

Что до украинских политиков, то они станут злоупотреблять полученным статусом.

США чудесно знают украинских политиков, они знают, что они ради того, чтобы получить пиар, полезут на пальму. Они будут постоянно требовать расширения присутствия США на своей территории, используя этот статус, — отметил Бортник.

На данный момент отношения между Москвой и Вашингтоном нормализуются, отметил Бортник. Это ещё одна причина, по которой Украина не получит статус партнёра США.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об «ассиметричном и жёстком» ответе Москвы. По словам члена ГД, Украина пугает мир «российской агрессией» уже несколько лет.