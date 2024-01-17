Политолог объяснил, почему Украина оказалась на втором плане в Давосе Политолог Михайлов: Украина ушла на второй план в Давосе из-за новых конфликтов

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Запад потерял интерес к Украине на фоне новых конфликтов и задвинул ее на второй план, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов. По его словам, именно с этим связана безрезультатность встреч украинского президента Владимира Зеленского с участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Западные элиты полностью отвлеклись на другие конфликты. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, как небольшое государство йеменских хуситов заблокировало поставки энергоресурсов и товаров во многие страны. <...> Мы видим нарастающую угрозу противостояния в тихоокеанском регионе за Тайвань, — объяснил аналитик.

По его мнению, переговоры Зеленского в Давосе принесли ему лишь очередные обещания, так как странам Запада сегодня угрожают новые проблемы. Поэтому желание помочь Украине отошло для них на второй план. Что касается стран Глобального Юга, то они вообще отказались обсуждать эту тему, добавил политолог. В результате, по его словам, украинский вопрос практически полностью ушел из информационной повестки.

Ранее издание The New York Times обратило внимание, что тема конфликта на Украине была заметной, но не доминирующей среди делегатов форума в Давосе. Журналисты издания отметили, что участники встречи публично выражают поддержку Украине и обеспокоенность снижением военной помощи стране, однако кулуарно настаивают на дипломатическом прекращении конфликта.