Политолог объяснил, почему Турция считает «финских» курдов террористами Политолог Дюрре заявил о финско-турецких разногласиях: каких курдов считать террористами

Фото: Jakub Podkowiak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция считает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией, так как изначально, с 70-х годов XX века, целью организации являлось создание независимого Курдистана, что противоречило интересам Анкары и угрожало территориальной целостности республики на востоке и юго-востоке страны, заявил политолог Икбаль Дюрре. Таким образом он прокомментировал требование Анкары к Хельсинки выдать курдов, поддерживающих РПК.

Эксперт объяснил, разногласия двух стран в том, что Турция считает террористами даже тех, кто просто связан с РПК, а Финляндия — нет, как и саму РПК. Дюрре добавил, что РПК в Анкаре по-прежнему считают террористической, хотя партия уже не ставит себе целью создать независимый Курдистан.

РПК уже не ставят себе задачу создать независимый Курдистан. Всё уже звучит как демократизация Турции, но несмотря на это Анкара продолжает считает РПК террористами, так как они используют, в том числе, методы вооружённого сопротивления, и новая идеология не кажется как искренней. Но главный момент — они используют оружие для достижения своих целей, поэтому их считают террористами. Но в Турции есть разные законы, считающих террористами даже тех, кто хотя бы связан с РПК, даже если не используют оружие. Просто финны не считают их террористами, а Турция считает, — подытожил Дюрре.

Финляндия не будет экстрадировать в Турцию курдов из Рабочей партии Курдистана, а также членов организации ФЕТО, которую Анкара признает террористической, заявил депутат финского парламента и председатель Курдской группы дружбы Йохан Кварнстрем. Речь идет о 33 гражданах, которых шведские и финские власти до сих пор не выдали Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии, пока не убедится в отсутствии у них связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Он подчеркнул, что страна настаивает на том, что они должны поддержать контртеррористические операции, которые будут проводиться членами Альянса.