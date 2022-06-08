Политолог объяснил, почему Турция не пустила корабли НАТО в Чёрное море Политолог Аватков объяснил, почему Турция не пустила корабли НАТО в Чёрное море

Фото: USNavy

Турция не пустила корабли НАТО на учения в Чёрное море из-за того, что воспринимает себя хозяйкой этой территории, объяснил доктор политических наук Владимир Аватков в разговоре с ИА SM-News. Кроме того, Турция готова принимать Россию, но не США и Европу, считает он.

Турция не хочет пускать натовские корабли в Чёрное море по двум причинам. Первое: она считает себя безраздельной владычицей в этом самом море, но готова воспринимать Россию, более или менее. Американцев и европейцев она там видеть не хочет. Второй очень важный момент: а зачем Турции сегодня участвовать в увеличении конфликтного противостояния Россия — НАТО? — сказал Аватков.

Он напомнил о скандале в 2008 году, когда Турция в соответствии с Конвенцией Монтрё не пропустила американские корабли с оружием. Аватков также отметил, что считать Турцию пророссийской или проамериканской — большое заблуждение, так как «Турция − протурецкая».

31 мая Турция решила отменить ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Согласно конвенции, турецкие власти имеют право в экстренных ситуациях ограничить проход военных кораблей в Чёрное море.