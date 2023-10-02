Политолог объяснил, почему Сунак публично опозорил своего министра обороны Политолог Козюлин: глава Минобороны Британии сообщил об участии НАТО на Украине

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Риши Сунак

Премьер-министр Британии Риши Сунак публично осадил министра обороны Гранта Шэппса за то, что он непроизвольно раскрыл планы по участию британских военных в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Так он прокомментировал заявление Сунака, опровергшего утверждения Шэппса о том, что британские военные намерены обучать солдат ВСУ на Украине.

Министр обороны Британии заявил уже не об очередной поставке вооружения Украине, а о прямом участии натовских военных в конфликте. Но официально НАТО дистанцируется от конфликта, чтобы не провоцировать Россию на более решительные действия. Военный министр нарушил эту политическую игру, поэтому Сунак его публично остановил, — рассказал эксперт.

По словам Козюлина, на самом деле британских военных инструкторов на Украине много. Об этом говорят радиоперехваты и лечение в военных госпиталях представителей этой страны.

Британцы рвутся в лидеры среди западных стран, поддерживающих Украину. Они часто выступают закоперщиками новых военных инициатив в пользу Киева. Неудивительно, что их военный министр преждевременно проговорился о планах отправки на Украину новых инструкторов, — заключил Козюлин.

1 октября газета The Telegraph сообщила со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, что Лондон намерен разместить своих военных на Украине. Шэппс утверждает, что в настоящий момент ведутся переговоры с армейским командованием относительно переноса официальной программы подготовки на украинскую территорию.

В тот же день премьер-министр королевства Риши Сунак поправил министра Шэппса, подчеркнув, что Великобритания не отправит своих военных участвовать в конфликте на Украине. По его словам, в настоящий момент у страны нет солдат, готовых присоединиться к военным действиям.