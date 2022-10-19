Политолог объяснил, почему США не реагируют на просьбу Японии по Украине Политолог Косырев заявил, что США будут принимать решение по Украине самостоятельно

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Мунэо Судзуки

Соединенные Штаты, как один из главных игроков в украинском конфликте, будут принимать самостоятельные решения и не останутся без союзников в Европе и в Азии, считает политолог-востоковед Дмитрий Косырев. Таким образом он объяснил, почему Вашингтон не реагирует на призыв члена Палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки, попросившего Украину сложить оружие, раз уж она не может воевать без донорской помощи Запада, сообщает «ПолитЭксперт».

По мнению политолога, у Японии практически нет шансов быть услышанной главными международными игроками в вооруженном конфликте на Украине.

Токио, естественно, на Вашингтон не повлияет, если даже все депутаты будут голосовать, как парламентарий Судзуки. США все-таки будут принимать решение сами. Вряд ли они останутся без союзников в Европе и частично в Азии. Для Японии же эта тема абсолютно неинтересна. Для нее это европейский конфликт, и относятся к нему японцы весьма прохладно, как и жители большинства стран развивающегося мира. Это мнение настолько издалека, как маленькая спичка на чаше весов, — отметил востоковед.

Член Палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки ранее выступил с призывом к Киеву немедленно прекратить боевые действия, если Украина не в состоянии продолжать без регулярных военных поставок коллективного Запада. Он отметил, что все заявления западных СМИ об «ослаблении России» вызывают сомнения.

Как сообщалось, президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому выделить Киеву новый пакет военной помощи на $625 млн. Глава Белого дома сказал, что США будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.