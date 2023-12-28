Политолог объяснил, почему США не могут поссорить Россию и Индию Политолог Мизин: сотрудничество России с Индией идет без каких-либо спадов

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Рекордный объем торговли Индии и России, который в этом году может превысить $50 млрд, является ответом на попытки США ухудшить отношения между двумя странами, заявил в беседе с «Царьградом» политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Мизин. Он подчеркнул, что сотрудничество России с Индией традиционно происходит без каких-либо спадов.

Я думаю, отношения будут развиваться в рамках и БРИКС, и «Большой двадцатки». Это уже происходит, — отметил политолог.

Мизин напомнил, что Россия поддерживает «более чем оправданное» стремление Индии стать постоянным членом Совета безопасности ООН. Эксперт отметил, что у российско-индийских отношений есть очень большие перспективы, так как Индия входит в число стран дружественного России Большого Юга, что особенно важно в условиях усиливающегося давления со стороны коллективного Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле передал приглашение премьер-министру Нарендре Моди посетить Россию. Глава государства выразил желание обсудить с индийским коллегой вопросы сотрудничества.