Политолог объяснил, почему Саакашвили вовремя не ушел из политики Политолог Светов: Саакашвили не ушел из политики вовремя из-за желания оставаться на публике

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Протестующие призывают освободить заключенного в тюрьму бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не ушел из политики вовремя из-за желания оставаться на публике, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. При этом он должен был отойти от дел после «революции роз», ведь Саакашвили является искусственно созданной США фигурой для осуществления переворота в стране, уверен эксперт.

Похоже, что Михаил плохо заканчивает политическую карьеру. Его создали политтехнологи Вашингтона для «революции роз». Выполнив задачу, он должен был уйти в сторону. Но желание оставаться на публике перевесило все остальное, — пояснил Светов.

Политолог отметил, что Саакашвили был осведомлен о том, что он был приговорен к 6 годам лишения свободы на родине, но при этом все равно вернулся в Грузию с расчетом на поддержку со стороны США. Однако американцам экс-президент уже давно не нужен, подчеркнул эксперт. Он отметил, что Саакашвили «заигрался в политику» и в итоге попал в тюрьму.

Врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия ранее сообщил о критическом состоянии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Врач объяснил, что продолжающаяся потеря веса у политика может привести к необратимым процессам, включая разрушение костной ткани. Григолия предупредил, что если вес Саакашвили опустится до 55 килограммов, ему придется быть прикованным к постели.