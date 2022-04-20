Политолог объяснил, почему Россия предлагает националистам сложить оружие

Российская сторона демонстрирует мировому сообществу добрую волю, предлагая боевикам, засевшим на металлургическом комбинате «Азовсталь», сложить оружие и сдаться. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог Сергей Марков. Кроме того, таким образом военные хотят сократить возможные потери среди российских солдат и офицеров.

Мы не маньяки, стремящиеся всех поубивать. Мы стремимся победить, а не убить. Во-вторых, это сокращение потерь среди российских солдат и офицеров. В-третьих, героизация фашистов из нацбатов. Зеленский, британцы и американцы, которые за ним стоят, хотят, чтобы их убили, — якобы они боролись до конца против России. А наша идея: сдались и под телекамеры прошли, — пояснил политолог.

По мнению Маркова, Россия хочет показать пример остальным украинским солдатам: если они сдадутся, то «всё будет нормально». Он отметил, что сдача украинских военных в плен приведёт к сокращению боевых действий на Украине.

Мы делаем большой акцент на пленных, а не на убитых. Плюс если не будут уничтожены предполагаемые почти 400 иностранных наёмников, то это будет означать очень серьёзные возможности переговоров с властями стран, откуда эти наёмники, это некий ресурс, который можно использовать. Пленных можно допросить, получить от них очень важную информацию и военную, и политическую. Совокупность причин говорит о том, что лучше их взять в плен, — добавил Марков.

20 апреля Вооружённые силы России вновь обратились к боевикам и иностранным наёмникам на «Азовстали» в Мариуполе и призвали их сложить оружие. Для проведения гуманитарной операции ВС РФ и силы ДНР прекратили боевые действия на период режима тишины. Гуманитарные колонны с автобусами и машинами скорой помощи были развёрнуты в трёх направлениях.

Накануне российские войска обстреляли комбинат «Азовсталь» агитационными снарядами, в которых находились листовки с объяснением, как правильно сдаваться. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Семён Ерёмин. Он отметил, что у военных из России нет задачи убить кого-либо при обстреле. Однако подавляющее большинство украинских военных отказались от предложения Минобороны России сложить оружие и добровольно выйти с «Азовстали». Боевые действия продолжились.