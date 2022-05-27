Политолог объяснил, почему российские бизнесмены не «откупятся» от санкций Политолог Минченко: санкции с российских бизнесменов не снимут за помощь Украине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции с российских бизнесменов, скорее всего, не снимут в обмен на их материальную помощь Украине, заявил NEWS.ru президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя соответствующую статью в Associated Press. По данным издания, Запад предлагает предпринимателям из РФ «откупиться» от ограничений, но в обмен на это их средства потратят на восстановление Украины — с подобной идеей выступила заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд во время встречи представителей стран — членов «Большой семёрки» (G7) на прошлой неделе.

По словам Минченко, в случае одобрения данной инициативы, такие предложения получат «все олигархи».

Некоторые уже заявили, что будут вкладываться в Украину, например Абрамович. Думаю, что его фамилия с высокой долей вероятности первая в этом списке. Это ещё если [инициатива] пройдёт. На самом деле, самые масштабные и болезненные санкции — американские. Рискну предположить, что произойдёт следующее — Канада отменит санкции на этих условиях, а США — нет. Должна быть консолидированная линия по санкциям, в чём я сильно сомневаюсь. С вероятностью в 90% ничего этого не будет, — добавил политолог.

Эксперт отметил, что вероятная ответственность бизнесменов будет зависеть от формы помощи Украине — «помогать беженцам, восстанавливать школы — это одно. А помогать ВСУ — это другое».