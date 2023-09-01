Неожиданной встрече Путина с Си Цзиньпином нашли объяснение Политолог Кортунов: на встрече Путин и Си Цзиньпин обсудят будущее миропорядка

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Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин решили встретиться в ближайшее время, поскольку российский лидер выбрал не ехать на саммиты «Большой двадцатки», ШОС и БРИКС, заявил в беседе с NEWS.ru политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, стороны должны обсудить происходящие в мире события и будущее миропорядка.

Си Цзиньпин приглашал коллегу в Китай еще в марте, отметил эксперт.

Мы рассчитывали, что встречи пройдут на саммите ШОС, БРИКС или G20. Но так получилось, что ни на одну из этих встреч российский президент не поедет. И поэтому объявили о встрече двух лидеров, так как другой альтернативы не было найдено. Будет обсуждаться не только развитие российско-китайских отношений, я думаю, что повестка будет шире и глубже. Пройдет оценка того, что происходит в мире, противостояние великих держав, будущее миропорядка, формирование многополярного мира, — предполагает Кортунов.

Кроме того, на встрече может быть поднят вопрос по регионам, где обе страны имеют существенный интерес, например о положении в Афганистане и странах Африки, утверждает политолог. Немаловажной темой станет развитие двусторонних отношений, отметил он. По словам Кортунова, Россия и Китай приложили много усилий для отказа от доллара, есть аспекты для развития этой тенденции в дальнейшем.

Сегодня, 1 сентября, Путин сообщил, что в скором времени проведет встречу с Си Цзиньпином. По его словам, на встрече будет обсуждаться развитие гуманитарных контактов.