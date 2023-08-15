Политолог объяснил, почему наступление Киева опять отложили Политолог Дудаков назвал выборы в США причиной переноса сроков наступления ВСУ

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Западные военные и политики обсуждают перенос наступления Киева на весну 2024 года и возможность значительного сокращения помощи Украине в связи с президентскими выборами в США, заявил в беседе с LIFE.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, сейчас идет подготовка к затяжному конфликту.

Западные эксперты сравнивают ситуацию с корейской войной. Они полагают, что нынешний статус-кво с позиционными боями может сохраняться дальше, а затем приведет к переговорам между Россией и Западом о разделе Украины, — считает эксперт.

При этом, по его словам, многие чиновники в США недовольны тем, как Киев использует передаваемую ему военную помощь. К тому же в Вашингтоне опасаются большого российского наступления зимой, что играет на руку оппозиции. Так, кандидаты в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и Рон Десантис обещают договориться с Москвой о прекращении военных действий на Украине за несколько дней.

Однако, по словам главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, говорить о сокращении вливаний и поставок техники Киеву пока не приходится, так как в бюджетах западных стран заложены солидные бюджеты на помощь Украине.

Запад <...> закладывает в планы резерв времени для создания запасов боеприпасов, техники, подготовки личного состава. Можно вспомнить, что пока США не могут выйти на плановое производство снарядов для артиллерии ВСУ. Видимо, они считают, что сделать это раньше у них не получится. Это касается и других направлений военных поставок, — полагает аналитик.

Он подчеркнул, что за это время армии РФ необходимо переломить ситуацию на фронте и добиться успехов, которые нивелируют возможность для новых крупных наступательных действий ВСУ.

Ранее в иностранной прессе появились предположения о переносе «настоящего наступления» ВСУ на 2024 год. По данным The Wall Street Journal, ранее чиновники США и других государств рассчитывали, что летняя атака Вооруженных сил Украины окажется успешной и позволит принудить Россию к переговорам ближе к зиме.