Политолог объяснил, почему на встрече США — КНР не упомянули Украину Политолог Саймс: разговор с Китаем об Украине не входит в интересы США

Фото: Ding Lin/XinHua/Global Look Press

Джо Байден, Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден сознательно не стал обсуждать украинский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско 15 ноября, рассказал в беседе с ИА SM.News политолог-американист Дмитрий Саймс. По его словам, беседа на эту тему не входила в интересы США.

Соединенные Штаты сознательно решили эту тему не педалировать. Второе — это то, что не было разговора о другой серьезной международной ситуации: кризисе вокруг Газы. То есть решили действительно сосредоточиться на американо-китайских отношениях и не выносить эти международные темы наверх повестки дня, — сказал эксперт.

Он объяснил, что причина таких действий США заключается в присутствии на саммите в том числе лидеров мусульманских стран. И если бы в центре повестки возник вопрос украинского конфликта, то вслед за ним подняли бы и тему ситуации в секторе Газа, и тогда неизбежно всплыла бы проблематика участия США в спонсировании и поддержке Израиля.

Это было не в американских интересах. Поэтому решили заниматься совместными американскими и китайскими проблемами, в том числе и экономическими, — заключил Саймс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что США не пытались в последнее время установить контакты с Россией по вопросам возможного урегулирования ситуации на Украине. По его словам, обсудить украинский конфликт не последовало как во время саммита АТЭС, так и по дипломатическим каналам.