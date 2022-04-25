Политолог объяснил, почему Киргизия отворачивается от России

Власти Киргизии запретили показ трёх российских фильмов о Донбассе в рамках кинофестиваля «Время правды». В Минкультуры республики заявили, что это связано с текущими событиями на Украине. Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с NEWS.ru объяснил, что Бишкек таким образом пытается сохранить нейтралитет в отношении российской спецоперации, поскольку имеет тесные связи с Украиной.

Для многих стран сейчас характерно стремление занять нейтральную позицию по вопросу Украины. С одной стороны, не осуждать напрямую, с другой — не выступать в роли защитников российских действий. Позиция Киргизии — это проявление такого подхода, — сказал он.

Политолог отметил, что это видно и по официальной риторике Киргизии, и по тому, как она голосует в международных организациях.

Кроме того, у Бишкека есть партнёрские отношения с Киевом, гуманитарные и торговые контакты, что тоже играет определённую роль в нежелании Киргизии принимать явные пророссийские позиции, добавил политолог. Он также допустил присутствие такого фактора, как боязнь попасть под американские санкции.

Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) призвал жителей республики не использовать военную форму и символ Z 9 мая во время шествия «Бессмертного полка». В ведомстве заявили, что они способствуют «разжиганию межнациональной розни».