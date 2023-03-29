Политолог объяснил, почему Киеву стоит забыть о дружбе с Пекином Политолог Ордуханян: Киеву стоит забыть о дружбе с Пекином после обмана китайской компании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на дружеские отношения с КНР после того, как украинская компания «Мотор Сич» в ноябре 2021 года обманула китайское предприятие Skyrizon на $4,5 млрд, считает политолог Рафаэль Ордуханян. В разговоре с «Народными Новостями» эксперт отметил, что в Пекине украинского политика перестали воспринимать всерьез, поэтому рассчитывать на визит Си Цзиньпина Киеву не стоит.

Это настолько несоизмеримые сейчас стали понятия. Процесс выпрашивания прошел, уже сейчас что-то другое. <...> Это не политика, это не политология, это какая-то физиология, это психиатрия. Что означает, что он приглашает Си Цзиньпина на Украину после того, как он украл у Китая $4 млрд инвестиций, — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, политический круг Зеленского на данный момент сузился до пределов Евросоюза и НАТО. Он пояснил, что это связано с поддержкой Украины со стороны Вашингтона и подконтрольного США Запада. Ордуханян считает, что в странах, которые строят отдельные от США партнерские отношения, лидер Украины не воспринимается, как серьезный политический деятель.

Ответ официального Пекина на запрос Зеленского о встрече с председателем КНР явно показывает китайский менталитет, уточнил политолог. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Си Цзиньпин открыт к диалогу, но пока ответить о визите в Киев не может.

Они что-то ответят, но встречаться, а уж тем более на Украину приезжать Си Цзиньпину — это, с мой точки зрения, вообще выше всего абсолютно. Никогда не говори «никогда», есть пословица очень хорошая, но я не представляю себе ситуацию, что Си Цзиньпин приедет к человеку, который его обзывал, просто обманул его нагло, ни в каком виде абсолютно, — заключил Ордуханян.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее пояснил, что Россия не вправе давать советы Си Цзиньпину по поводу его возможной встречи Зеленским. По его словам, Москва ценит и уважает позицию Китая, и власти этой страны сами решат вопрос, связанный с переговорами с украинским лидером.

До этого президент Украины заявил, что ждет приезда Си Цзиньпина и готов провести переговоры с ним в Киеве. Он отметил, что не общался с главой КНР более года, с начала военного конфликта с Россией.