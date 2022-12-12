Политолог объяснил, почему Эрдоган не пустит флот США в Черное море Политолог Журавлев: Эрдоган не пустит флот США в Черное море из-за недоверия к Вашингтону

Фото: Mc2 Jackson Adkins/Us Navy/Global Look Press

Авианосец USS Gerald R. Ford

Турция не пропустит американский флот в Черное море в обход Конвенции Монтре, потому что президенту страну Реджепу Тайипу Эрдогану нужны гарантии безопасности в период предстоящих выборов, рассказал «ПолитРоссии» политолог Дмитрий Журавлев. Уверенность ему дает именно посредничество между Москвой и НАТО, уточнил эксперт. По его словам, Эрдоган не может доверять США после того, как они поддерживали готовивших госпереворот в АНкаре турецких военных.

Сейчас Эрдоган больше всего нуждается в гарантиях безопасности. И его главной гарантией является то, что он находится между РФ и НАТО, — пояснил Журавлев.

Политолог считает, что раньше Эрдоган мог бы согласиться на предложение США, если те предложили бы ему выгодную сделку, однако после инцидента с подготовкой к госперевороту доверия между ними больше нет. Также эксперт уточнил, что пересмотр Доктрины Монтре может привести к отмене этого договора в целом, так как его нельзя трактовать так, как захочется.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США хотят увеличить военное присутствие в Черном море. Из-за доктрины Монтре, которая позволяет Турции контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, они не могут этого сделать, так как Анкара отказывается идти навстречу Вашингтону, пока в регионе продолжается конфликт.

МИД Турции ранее подтвердил готовность оказать всевозможную поддержку Москве и Киеву для скорейшего завершения конфликта на Украине. В ведомстве отметили, что в ходе консультаций со стороны Турции была отмечена необходимость скорейшего прекращения конфликта на Украине и подчеркнута важность возвращения к переговорам между Москвой и Киевом.