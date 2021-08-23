Политолог объяснил недоверие афганцев к «Талибану»

Недоверие жителей Афганистана к представителям террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) объясняется страхом перед неизвестностью. Об этом Lenta.ru сообщил замглавы исследовательской программы «Матрица мирных соглашений» Мадхав Джоши.

В первую очередь нет доверия из-за того, как они относятся к женщинам. Жители Афганистана не знают, чем занимались талибы последние десятилетия, и неизвестность пугает больше всего, считает эксперт.

Сами талибы не до конца понимают, какой политики придерживаются в отношении женщин. За последние 20 лет такие вопросы поднимались только во время мирных переговоров с официальным правительством и западными странами, — отмечает специалист.

Но подобные действия происходили лишь только потому, что «Талибан» хотел заработать себе немного доверия и хорошо выглядеть перед другими странами, объяснил Джоши.

Если талибы так сильно зависимы от международного мнения, то появляется небольшая надежда на то, что афганские женщины не вернутся ко многим запретам, которые были во времена власти талибов в конце 90-х. И при влиянии США, Китая, России и Пакистана боевикам придётся уступить, резюмировал эксперт.

Ранее эмигрировавшая в Америку экс-судья и правозащитница из Афганистана Наджла Аюби рассказала о реальном отношении членов «Талибан» к афганским женщинам. По словам правозащитницы, талибы «заставляют людей давать и готовить им еду», одну женщину террористы даже сожгли из-за того, что им не понравились её кулинарные способности.