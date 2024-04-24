Политолог объяснил, какие интересы объединяют Москву, Анкару и Баку Политолог Дюрре: для стран Южного Кавказа важно открытие Зангезурского коридора

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ильхам Алиев, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

России, Турции и Азербайджану чрезвычайно важно добиться открытия Зангезурского коридора, заявил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. Он не исключил, что Азербайджан и Россия отныне будут вместе добиваться открытия этого коридора, призванного стать частью стратегически важного транспортного проекта «Север — Юг».

Однозначно, у Турции и Азербайджана позиции ближе, чем у Турции и России. Но Турция и Азербайджан, видимо, постараются всегда учитывать чувствительные для России моменты. Учитывать их чрезвычайно важно для поддержания стабильности на Южном Кавказе, — считает турецкий эксперт.

Дюрре уверен, что в открытии транзита по Зангезуру, то есть через территорию Армении, заинтересованы и такие глобальные игроки, как Китай и Казахстан. Он не исключил, что Азербайджан и Россия отныне будут вместе добиваться прокладки этого коридора.

Если проект «Север — Юг» реализуется, Кавказ станет одной из самых конкурентоспособных, привлекательных зон на планете, одним из лидеров в создании нового мирового порядка. Естественно, Турция, Россия, Азербайджан, Иран и соседние страны очень в этом заинтересованы, — подытожил политолог.

Напомним, что международный транспортный коридор «Север — Юг» создается для привлечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию — и далее в Северную и Западную Европу. Он имеет для Москвы особенно важное значение — для обхода западных санкций и обеспечения необходимой логистики.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок. Он выразил уверенность, что премьер-министр Армении Никол Пашинян осознает данный факт. Эрдоган призвал «отбросить беспочвенные воспоминания» и действовать в соответствии с текущими реалиями.