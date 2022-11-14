Политолог объяснил, как теракт в Стамбуле повлияет на НАТО Политолог Тарасов: теракт в Стамбуле осложнит принятие Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теракт в Стамбуле осложнит принятие Швеции и Финляндии в НАТО, рассказал Lenta.ru политолог Станислав Тарасов. Эксперт рассказал, что ранее правительство Турции представило список курдских активистов, которые ведут деятельность на территории Швеции и Финляндии — стран, претендующих на вступление в НАТО. Если организаторы теракта окажутся каким-то образом связанными с этими Скандинавскими странами, вопрос их принятия в Альянс встанет еще острее, уточнил специалист.

Турция выставила список курдских активистов, действующих на территории этих стран, и требует их выдачи. Вроде бы какие-то договоренности на сегодняшний день существуют, но этот теракт создает негативный фон по поводу возможных действий турецкого правительства, — объяснил Тарасов.

Представители Турции отказались принимать соболезнования США из-за теракта в Стамбуле, потому что считают партнеров по НАТО причастными к нему, рассказал политолог. По его словам, турки рассчитывали на поддержку со стороны США и Европы касательно курдского вопроса.

Турецкий политолог Икбаль Дюрре ранее заявил, что предположение о причастности курдов к теракту в Стамбуле является непрофессиональным и очень поверхностным как по курдской тематике, так и по внутриполитическим процессам в Турции. По его словам, в последнее время Партия справедливости и развития, создателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сближается с курдами. Собеседник добавил, что в Турции перед выборами любой инцидент сильно влияет на настроения людей и на их отношение к власти.

13 ноября на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы прогремел мощный взрыв. В Минюсте страны расценили произошедшее как теракт. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 пострадал.