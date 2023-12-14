Политолог объяснил, как США повлияли на президентские выборы в Аргентине Политолог Лидовской: Хавьера Милея привели к власти американские политтехнологи

Фото: Gustavo Garello/ AP/TASS

Приход к власти в Аргентине проамерикански настроенного Хавьера Милея стал итогом реализации проекта, разработанного политтехнологами из США, заявил в беседе с ИА SM.News эксперт по Южной Америке, руководитель культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, целью этого проекта стало возвращение к руководству страной команды политиков, так или иначе связанных с США.

Милей — это не какая-то там случайность, а четко спланированный политический проект. Все, что говорил Милей, хорошо выверено. <...> Он приводился к власти откровенно американскими политтехнологами, — отметил политолог.

Он рассказал, что вместе с Милеем США привели к власти в Аргентине олигархов из клана Капуто, знаменитых благодаря офшорным офисам, зарегистрированным в Майами, которые занимались отмыванием денег. Сегодня люди из клана Капуто занимают кресла в новом правительстве Милея, подчеркнул политолог.

Все, что сейчас происходит в Аргентине, это четкий заход американцев со своей старой командой. И все, что здесь есть нового, это только один Милей, — подчеркнул Лидовской.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о заинтересованности России в развитии отношений с Аргентиной с концентрацией на общих интересах. Представитель Кремля отметил, что противоречивые заявления в поддержку Украины, звучавшие в Буэнос-Айресе во время предвыборной кампании, уже корректируются.