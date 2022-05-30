Политолог объяснил, как США могут помочь Финляндии и Швеции вступить в НАТО Политолог Александров: США могут помочь Финляндии и Швеции вступить в НАТО, если сами пойдут навстречу Турции

Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут помочь Финляндии и Швеции вступить в НАТО, если сами пойдут навстречу Турции, предположил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. В разговоре с Pravda.Ru он напомнил о требованиях Анкары к Вашингтону поставлять истребители F-35 и снять санкции с покупки российских систем ПВО C-400.

Если американцы пойдут на такие уступки, вполне возможно, что и вступят. Даже без того, чтобы Швеция и Финляндия приняли условия Турции, потому что для Турции гораздо важнее вот эти вопросы. Не факт, что США захотят это сделать в нынешней ситуации, когда имеет место конфронтация с Россией. Им не хочется терять лицо, — сказал Александров.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Швеции и Финляндии будет трудно стать кандидатами на вступление в Альянс, если они не ответят на требования Турции до 28 июня. Он подчеркнул, что для присоединения этих стран к военно-политическому блоку необходимо согласие всех 30 союзников, поэтому необходимо как можно скорее прийти к компромиссу.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это плохой идеей, отметив, что эти страны оказывают «гостеприимное отношение к террористам», имея в виду Рабочую партию Курдистана (РПК) и «Силы народной самообороны» (СНС).