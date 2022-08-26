Политолог объяснил, как британцы вынуждены обходить собственные санкции Политолог Белозеров: британцы вынуждены покупать российский газ у третьих стран

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Великобритания вынуждена переплачивать третьим странам за российский газ из-за ограничений, которые они ввели сами, заявил политолог Владимир Белозеров. По его словам, в этом нет ничего удивительного, так как многие страны Европы, а также США практиковали подобные закупки. В разговоре с «Экономикой сегодня» он подчеркнул, что все западные страны начали осознавать свою зависимость от энергетических ресурсов России.

Ничего удивительного в том, что Лондон продолжает покупать российскую нефть, — нет. По сути, так поступили многие страны Евросоюза, и даже США практиковали подобные закупки <...> Возможно, изначально та же Великобритания и надеялась, что найдет альтернативных поставщиков, однако не получилось, и теперь британцы вынуждены обходить собственные ограничения, — пояснил эксперт.

Белозеров добавил, что все страны Запада пытаются обойти антироссийские санкции, так как ограничения сильно осложнили экономическую ситуацию в странах ЕС и США. Так, официально в Лондоне отказались от «черного золота РФ», однако они все равно продолжают его импортировать, переплачивая посредникам, заключил политолог.

Ранее сообщалось, что нидерландский город Гаага будет просить о временном освобождении от антироссийских санкций ЕС. Просьба городских властей вызвана тем, что они в срок не успевают найти замену российскому поставщику газа «Газпрому», говорится в письме члена горсовета Саскии Брейнес.