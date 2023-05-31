Политолог объяснил изменения в отношениях Китая и США Политолог Светов назвал исходящую от США агрессию причиной нежелания Китая идти на переговоры

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В последние годы китайско-американские отношения претерпели некоторые изменения: встречи с представителями США, даже на самом высоком уровне, перестали быть чем-то жизненно необходимым для Китая, который прекрасно обходится без такого рода контактов, рассказал в беседе с «360» политолог и журналист Юрий Светов. Как указал эксперт, причиной охлаждения стала агрессия и напряжение, исходящие от американской стороны.

Ранее Вашингтон несколько раз пытался организовать встречу министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу, однако Пекин больше месяца отклонял звонки, а затем последовало твердое китайское «Нет, встречи не будет». Как пояснил политолог, дело в том, что американцы давно наложили санкции против китайского министра.

Китайцы не против взаимодействия и встречи глав Минобороны, но они внимательно смотрят на то, что называется «соблюдением лица». По их логике, раз китайский министр обороны Ли Шанфу находится под санкциями США, о чем можно разговаривать с его американским коллегой? <...> Рвать отношения с США китайцы не будут, но агрессия и напряжение исходит исключительно с американской стороны, — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, несмотря на отказ Китая от встречи, отношения между двумя странами все равно сохранятся, так как США и КНР очень тесно связаны экономически. Но, согласно американской концепции, Китай является стратегическим противником США, и американцы пытаются ограничить влияние Пекина на мировую политику и экономику.

Ранее Китай официально сообщил США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны двух стран на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог», который должен состояться в Сингапуре.