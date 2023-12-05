Политолог объяснил, для чего Порошенко пытался попасть на беседу с Орбаном Политолог Скачко: Порошенко мог использовать Венгрию для транзита в США

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Экс-президент Украины Петр Порошенко пытался использовать Венгрию как перевалочный пункт на пути в США, отметил в беседе с NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, в Вашингтон сейчас стремятся все украинские политики, которые хотят «получить ярлык на княжение от кураторов» в Вашингтоне.

Порошенко ищет страну, из которой ему можно было вылететь в США. Здесь он хочет обсудить возможность возвращения на место [президента Украины Владимира] Зеленского, которого многие пытаются сковырнуть с президентского кресла. Все устремления пауков в банке — занять это кресло. Один из таких пауков — Порошенко. Он не клоун, у него в стране средства обогащения, а Зеленского с Украиной ничего не связывает, — сказал Скачко.

По словам политолога, встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могла стать для Порошенко только поводом для поездки в Будапешт, а оттуда — за океан. Также Порошенко мог обсудить с Орбаном какие-то важные темы.

Они с Орбаном могли о чем-то поговорить. Например, о посреднической роли Венгрии на возможных переговорах о заморозке конфликта между Россией и Украиной. Хотя никаких сигналов из Москвы, о том, что она готова к заморозке, нет. Кремль четко обозначил условие для переговоров — безоговорочная капитуляция Киева, — напомнил Скачко.

4 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Петр Порошенко хотел встретиться с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. 1 декабря экс-президент заявил, что пограничники не выпустили его с Украины.

2 декабря Служба безопасности Украины сообщила, что она рекомендовала Верховной раде не выпускать за рубеж депутата Порошенко, который может встретиться с премьер-министром Венгрии Орбаном. Украинская спецслужба подозревает, что Москва может использовать встречи некоторых украинских политиков на территории третьих странах в своих интересах.