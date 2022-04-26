Политолог объяснил, что происходит в Приднестровье Политолог Ястребчак объяснил, что происходит в Приднестровье

Политолог и спецпредставитель Приднестровской Молдавской Республики по взаимоотношениям с Украиной Владимир Ястребчак рассказал NEWS.ru, какого рода теракты произошли в ПМР и какие решения уже приняты в связи с сложившейся ситуацией, в частности все ученики школ до конца года переведены на удалённую форму обучения, а на въездах в города начинают появляться блокпосты

На данный момент произошло три террористические атаки, то есть атакам подверглось вчера здание Министерства государственной безопасности, говорится о том, что было три выстрела из гранатомётов, кроме того ночью подверглась атаке воинская часть в населённом пункте Парканы, это очень крупное Болгарское село между Тирасполем и Бендерами и наконец утром уже появилась информация о взрыве вышек в Приднестровском радио- телецентре, это достаточно мощный ретранслирующий центр, доставшийся Приднестровью еще от Советского Союза в населенном пункте маяк, — заявил Ястребчак.

В тоже время эксперт отмечает быструю реакцию правительства Приднестровской республики на совершённые теракты.

Сейчас уже приняты официальные решения, в Приднестровье на 15 суток введён красный код террористической угрозы, силовики переводятся на усиленный режим службы, до конца года введено дистанционное обучение в учебных заведениях, на въездах в города появятся блокпосты. Очевидно, что речь идёт прежде всего о серьезных провокациях, до этого провокации были в основном в информационной сфере, постоянные сообщения о минировании и т.д, — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил о попытках Румынского руководства влиять на внутриполитическую ситуацию в Молдове.

Вполне официально и публично говорится о том, что на целом ряде направлений началось совместное патрулирование автодорог силами румынских и молдавских полицейских на территории республики Молдова, — добавил Ястребчак.

Ранее президент Молдавии Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье.

Также накануне власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отменили праздничный парад на 9 Мая.