Политолог объяснил, чем обернется прокси-война США и Китая Политолог Дудаков: прокси-война США и Китая может вылиться в мировой кризис

Фото: МО США

На президентских выборах в США в 2024 году велика вероятность победы кандидата от Республиканской партии, многих представителей которой называют «ястребами», рассказал в беседе с ИА SM.News политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, в этом случае непростые отношения США с Китаем могут лишь ухудшиться, приведя к прокси-войне из-за Тайваня, а в перспективе — к мировому экономическому кризису.

Прокси-война из-за Тайваня, вполне возможно, что и произойдет. И это будет грандиозный кризис и для Китая, и для США, и для мировой экономики, — предположил эксперт.

Он напомнил, что в январе на Тайване также пройдут выборы и, даже если они обойдутся без эксцессов, общее напряжение в регионе не снизится.

Кроме того, по словам эксперта, США, теряя влияние на Ближнем Востоке, используют свою излюбленную стратегию «управляемого хаоса», в результате чего регион превратился в арену боевых действий. Как пояснил политолог, обостряет ситуацию и то, что на Ближнем Востоке сейчас многие страны фактически являются банкротами или пребывают в предбанкротном состоянии.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не откажутся от поставок Тайваню вооружений. Он также добавил, что Вашингтон не хочет конфликта, выступает за стабильность в Тайваньском проливе и привержен политике одного Китая.