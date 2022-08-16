Политолог объяснил, чем грозит Украине потеря Черного моря Политолог Дудчак: с потерей выхода к Черному морю Украина перестанет быть нужной Западу

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина, потерявшая выход к Черному морю, перестанет быть нужна Западу, заявил каналу «360» украинский политолог Александр Дудчак. По его словам, сценарий с потерей Украиной Черного моря вполне реален и будет означать потерю портов, возможности экспорта собственной продукции и контроля над трубопроводом в Румынию.

При потере Украиной выхода к Черному морю интерес со стороны Запада к ней упадет резко. <...> С экономической точки зрения это катастрофа, — сказал Дудчак.

Ранее обозреватель Илья Тимченко также предупредил, что потеря доступа к Чёрному морю в рамках специальной операции РФ нанесёт катастрофический удар по Украине. По его мнению, подобная потеря приведет к превращению Украины в «государство-обрубок», а Кремль одержит ещё одну стратегическую победу, получив в том числе контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию.