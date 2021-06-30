Политолог обвинил Францию и Германию в «удушении» Украины

Украинский политический эксперт Тарас Загородний заявил, что некоторые страны Евросоюза, такие как Германия, Франция и Италия, стремятся «развести» Украину. Своё мнение он выразил в статье, размещённой порталом «Главред».

Загородний считает «сказками» слова посла Германии на Украине о поддержке Киева в вопросе сохранения транзита газа после запуска «Северного потока — 2».

Политолог также раскритиковал отказ Берлина поставлять Киеву вооружение. При этом отметив, что Германии ничего не мешает поставлять оружие Венгрии, которая по многим вопросам «негласно поддерживает Россию» и якобы не скрывает территориальных претензий к Украине.

Что это означает? Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару, — подчеркнул Загородний.

Он добавил, что Киеву следует внимательней присматриваться к рекомендациям стран ЕС и G7, среди которых как минимум Германия, Франция и Италия «смотрят, мягко говоря, на Россию».

Особенно это касается экономических вопросов. Совместное удушение Украины устраивает всех (за счёт квот, истерик вокруг закона о локализации производств в госзакупках и прочей ереси). Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться, — указал политолог.

Он призвал официальный Киев смотреть на мир «реально» и слушать «меньше ерунды».

Наш национальный интерес должен быть в приоритете. Как он в приоритете у ЕС и русских. Мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться, — считает Загородний.

Ранее стало известно, что Украина в будущем может повторить судьбу Югославии. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он считает, что страна может разделиться на четыре части. По той ситуации, в которой Украина оказалась, она вообще должна предполагать, что ещё территориально потеряет в ближайшее время, пояснил он.