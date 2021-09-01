Политолог обвинил Байдена во лжи из-за речи о миссии в Афганистане

Президент США Джо Байден явно лжёт, когда говорит об успехе миссии в Афганистане. Об этом телеканалу «360» рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Мне было противно на это смотреть. Человек-лжец. Здесь надо к врачам, — отметил эксперт.

В своё время даже бывшие президенты США Ричард Никсон и Джералд Форд смогли признать провал американской военной кампании во Вьетнаме, напомнил политолог.

Несмотря на слова Байдена, что миссия в Афганистане была успешной, последние события, произошедшие в регионе, и последующий вывод войск обошлись бюджету в круглую сумму, считает специалист.

Обычно сверхдержаву определяют четыре составляющие: политическая, экономическая, финансовая и военная. На сегодняшний день из-за своих политических потерь США лишились статуса сверхдержавы. Люди просто перестают верить той стране, которая не может их защитить, резюмировал Ордуханян.

Ранее Байден обратился к гражданам США после завершения военной операции в Афганистане. 46-й президент назвал миссию «невероятно успешной», но отметил, что это не конец.