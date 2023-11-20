Политолог обрисовал перспективы Аргентины с проамериканским президентом Политолог Перла: победа Хавьера Милея грозит Аргентине гражданской войной

Фото: Cristobal Basaure Araya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Лидер Либертарианской партии Аргентины Хавьер Милей, одержавший победу на выборах президента страны, является открытым проамериканским политиком, цитирует «Царьград» слова российского политолога Андрея Перлы. По мнению эксперта, курс страны при новом главе государства может ввергнуть общество в гражданскую войну.

Смысл происходящего в том, чтобы оторвать вторую страну Южной Америки от первой, от Бразилии, и сделать стопроцентным сателлитом США. Открыто, без экивоков. Интересно, до гражданской войны дойдут? — задал вопрос политолог.

Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, выступает против вступления страны в БРИКС и ее сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля. Он пообещал ввести антироссийские санкции после своего избрания.

Ранее Милей заявил о планах сотрудничать со «всеми странами свободного мира». Пунктами его предвыборной программы являются долларизация экономики Аргентины и приватизация, в том числе в сферах образования и здравоохранения. Милей также убежден, что Аргентине нужны радикальные реформы. Политик пообещал сжечь Центральный банк, запретить аборты и разрешить ношение огнестрельного оружия. В начале предвыборной кампании он пришел на встречу с избирателями с включенной бензопилой, символизируя грядущие перемены.