Политолог обозначил место Евросоюза в мировой политике Политолог Макаркин заявил о сохранении Евросоюзом лидирующих позиций в политике

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Несмотря на усиление позиций евроскептиков, Европейский союз остается одним из важнейших игроков на мировой политической арене, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, настроения в Евросоюзе изменились, однако ни одна страна еще не вышла из его состава, за исключением Великобритании. При этом Лондон изначально занимал особое положение в организации, отметил он.

Политолог подчеркнул, что в настоящее время в Евросоюзе наблюдается подъем евроскептиков. Они обращают внимание общественности на недостатки объединения и подвергают его критике. Однако прогнозы о сокращении числа членов ЕС, сделанные экспертами после выхода Великобритании из объединения, так и не сбылись. Это позволило Евросоюзу сохранить позиции.

Многие говорили, что [за Великобританией] последуют другие страны, но пока ничего такого не происходит, несмотря на рост евроскептицизма. Критики довольно много, но Евросоюз продолжает оставаться одним из основных факторов мировой политики, — подытожил Макаркин.

Как сообщалось ранее, вопрос о конфискации российских активов стал поводом для разногласий между США и Евросоюзом. Правительства Франции, Германии и Италии скептически относятся к инициативе Вашингтона. По мнению члена Совфеда Сергея Цекова, это обусловлено тем, что в Европе понимают риски и осознают, что конфискация активов не принесет ей пользы.