Политолог не исключил открытого противостояния России и США Политолог Марков: конфликт России и США может перерасти в полноценное противостояние

Фото: US Army/Flickr.com

Конфликт между Россией и США может перерасти в полноценное противостояние, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Сергей Марков. Об этом может говорить инцидент с падением в Черном море американского дрона, который помогал координировать бомбардировки российских городов, считает эксперт. По его мнению, в итоге все может закончиться ядерной войной.

В частности, можно вспомнить упавший в Черное море дрон, который использовался для координации бомбардировок российских городов. Получается, что военная структура США уже принимает непосредственное участие в войне против России, которую ведут руками марионеточного режима. Потенциально все это может закончиться ядерной войной, — считает Марков.

При этом политолог заявил, что возможный переход конфликта между Россией и США в состояние холодной войны является не угрозой, а «счастливой возможностью». Он пояснил, что гибридная война, которую Вашингтон ведет против РФ, направлена на то, чтобы оказать на страну наибольшее влияние. При этом холодная война подразумевает противостояние на периферии, отметил Марков.

Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс ранее заявил, что безрассудная политика Вашингтона сделала неизбежной ядерную войну между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, к ядерному конфликту ведет намерение США «уничтожить препятствие в виде России» на пути к мировой гегемонии.