Политолог назвала условие сдвига диалога России и Японии по Курилам

Для изменения ситуации с диалогом о принадлежности Курильских островов нужна благоприятная и дружественная атмосфера между Японией и Россией, когда экономическое сотрудничество будет преобладать над военно-политическими вопросами. Об этом «ПолитЭксперту» рассказала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Кристина Вода.

Для подписания договора нужны особые условия — дружественная и благоприятная атмосфера, на фоне которой двусторонние отношения будут иметь прочную базу в виде экономического, культурного и других видов сотрудничества, — отметила эксперт.

По словам политолога, мирный договор не должен стать главной темой при двусторонней повестке дня. Поэтому прочные и плодотворные отношения могут быть созданы лишь при отсутствии разногласий по ряду вопросов.

Эксперт считает, что все переговоры по Курилам могут сдвинуться с мёртвой точки, если Япония, наконец, признает суверенитет России над островами. Однако японская сторона менять свои заявления не собирается и, несмотря на скорые выборы в Токио, отношения между странами вряд ли будут меняться в лучшую сторону, заключила Вода.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что особый налоговый режим на Курильских островах не должен нарушать законодательства Японии и России. Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин опять упомянул абсурдность ситуации, при которой между странами-соседями всё ещё нет мирного договора.