Политолог назвала исход схватки талибов и сопротивления в Афганистане

Обеспечить вооружением сопротивление в Афганистане не обещали ни в США, ни в Европе. При этом не стоит надеяться, что в страну вернётся старый режим. Об этом «ПолитЭксперту» рассказала политолог Елена Супонина.

Потрепать нервы талибам и раскачать новый виток долгоиграющего внутреннего конфликта в Афганистане вполне возможно, это — наиболее вероятный сценарий. Стабильности в Афганистане не будет, — отмечает эксперт.

Из-за того, что в регионе появился очаг сопротивления, внутренний конфликт в стране перейдёт на новый уровень. Однако создать своё государство силы сопротивления не в состоянии, так как их очень мало и в целом они сами себя даже обособить не хотят, заключила Супонина.

Ранее стало известно, что в северной провинции Панджшер формируются отряды сопротивления захватившему власть в Афганистане движению «Талибан» (запрещено в РФ). Отмечается, что в отряды пришли до нескольких тысяч человек.