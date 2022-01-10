Политолог объяснил, зачем России эскалация напряжённости с Украиной

Россия пытается использовать ситуацию с Украиной для переговоров с НАТО и США, заявил профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена Том Сауэр изданию Lenta.ru. По его мнению, Москву интересуют вопросы европейской безопасности.

Одна из его (президента РФ Владимира Путина. — NEWS.ru) целей, похоже, состоит в том, чтобы заставить Запад начать серьёзные переговоры не только о позиции Украины, но и о будущем европейской безопасности в широком смысле, включая роль России, — сказал Сауэр.

Он добавил, что такие инициативы для России полезны, но вот методы «не идеальны».

Политолог также отметил, что отношения России и Запада на максимально низком уровне из-за реального риска вторжения российских войск на Украину. Москва может оправдать это возросшими поставками вооружения на Украину и учениями НАТО в Балтийском море, считает Сауэр. Но военная агрессия приведёт к новым жёстким санкциям.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США стартовали в Женеве, главной их темой обозначен вопрос о гарантиях безопасности. Мероприятие проходит в закрытом формате на территории постоянного представительства США при отделении ООН. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель главы Минобороны Александр Фомин возглавляют делегацию России, а от США выступает первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.