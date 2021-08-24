Политолог назвал возможные интересы разных стран в Афганистане

После того как США сбежали из Афганистана, регион стал
В первую очередь, Россия выговорила с помощью переговоров с «Талибаном» (запрещено в РФ) дипломатическое присутствие. Хотя наше государство не планирует играть активно в регионе, довольствуясь гарантиями руководителей «Талибана», что дальше севера Афганистана они не пойдут, — отмечает эксперт.
Однако «Талибан» заявлял о том, что он не будет терпеть другие группировки на территории страны, и всё он же освободил тысячи террористов из тюрем. Получается, если талибы будут теснить их с территории региона, то они могут уйти на север и они станут проблемой Киргизии, Узбекистана и ряда других стран, сообщает специалист.
Политолог рассказал, что Китай будет финансировать талибов, так как в стране есть огромные запасы редкоземельных металлов, которые необходимы для производства чипов. Турция же будет продвигать свою дипломатическую линию, чтобы хоть как-то зацепиться в регионе и получить определённые сферы влияния.
Однако китайцы будут до последнего тянуть с признанием власти талибов, так как не хотят потерять репутацию на международной арене. Но, учитывая серьёзные экономические интересы страны в регионе, Китай возьмёт «Талибан» на обеспечение, чтобы выкачивать ресурсы. Сами же талибы захотят, чтобы их признали, и будут пытаться сделать это всеми возможными способами, резюмировал Мухин.
Ранее глава штаба Исламской партии Гульбеддина Хекматиара Хабиб ур-Рахман Хекматиар высказал предположение, что отношения России и Афганистана, захваченного членами «Талибана», улучшатся после ухода с поста предыдущего президента страны Ашрафа Гани.