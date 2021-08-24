Политолог назвал возможные интересы разных стран в Афганистане

После того как США сбежали из Афганистана, регион стал объектом внимания для многих стран, которые хотят извлечь оттуда лишь выгоду для себя. Об этом Pravda.Ru рассказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

В первую очередь, Россия выговорила с помощью переговоров с «Талибаном» (запрещено в РФ) дипломатическое присутствие. Хотя наше государство не планирует играть активно в регионе, довольствуясь гарантиями руководителей «Талибана», что дальше севера Афганистана они не пойдут, — отмечает эксперт.

Однако «Талибан» заявлял о том, что он не будет терпеть другие группировки на территории страны, и всё он же освободил тысячи террористов из тюрем. Получается, если талибы будут теснить их с территории региона, то они могут уйти на север и они станут проблемой Киргизии, Узбекистана и ряда других стран, сообщает специалист.

Политолог рассказал, что Китай будет финансировать талибов, так как в стране есть огромные запасы редкоземельных металлов, которые необходимы для производства чипов. Турция же будет продвигать свою дипломатическую линию, чтобы хоть как-то зацепиться в регионе и получить определённые сферы влияния.

Однако китайцы будут до последнего тянуть с признанием власти талибов, так как не хотят потерять репутацию на международной арене. Но, учитывая серьёзные экономические интересы страны в регионе, Китай возьмёт «Талибан» на обеспечение, чтобы выкачивать ресурсы. Сами же талибы захотят, чтобы их признали, и будут пытаться сделать это всеми возможными способами, резюмировал Мухин.

Ранее глава штаба Исламской партии Гульбеддина Хекматиара Хабиб ур-Рахман Хекматиар высказал предположение, что отношения России и Афганистана, захваченного членами «Талибана», улучшатся после ухода с поста предыдущего президента страны Ашрафа Гани.