Политолог назвал возможную тему предстоящей пресс-конференции генсека НАТО Политолог Асафов: главной темой пресс-конференции генсека НАТО станет ядерное оружие

Фото: Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Во время незапланированного выступления генсек НАТО Йенс Столтенберг поднимет тему применения ядерного оружия, убежден политический аналитик Александр Асафов. В интервью Lenta.ru он заявил, что обсуждение этого вопроса также имеет целью снять фокус внимания с возможной диверсии на «Северных потоках».

Тема выступления будет одна — это применение ядерного оружия. <...> Все спикеры вокруг НАТО активно раскачивали эту тему все последние дни. Она важна не только для создания дополнительных обвинений в адрес России, но и поможет выбить из повестки тему нашей страны в Совбезе. А именно террористическую атаку одного из государств против «Северных потоков», — заявил эксперт.

По словам Асафова, Столтенбергу необходимо закрепить тезис о том, что Россия может нанести ядерный удар.

На сайте НАТО ранее появилась информация, что генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг выступит на неанонсированной пресс-конференции. Она пройдет 30 сентября в 19:00 по московскому времени, тема обращения не раскрывалась.

Также 30 сентября в 15:00 в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в этот день не будет послания Владимира Путина Федеральному собранию, так как оно состоится позже и об этом будут «своевременно информировать».