Политолог назвал виновного в энергетическом кризисе в Европе Политолог Соломонов: в энергетическом кризисе в Европе виновны именно США

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Именно США виновны в энергетическом кризисе в Европе, заявил в интервью «Экономике сегодня» кандидат политических наук Владимир Соломонов. Эксперт считает, что на Штатах лежит абсолютно вся ответственность за экономическое и энергетическое положение в европейских странах. Политолог убежден, что введение эмбарго на российскую нефть приведет к краху мирового рынка сырья.

Надо понимать, что разрушительные действия Запада привели к реальному кризису во всем мире. <...> То, что мы наблюдаем в энергетическом и экономическом секторах сейчас не причина, а следствие десяти-, а то и двадцатилетней стратегии западных государств, — считает эксперт.

Политолог убежден, что именно Москва все это время спасала Евросоюз благодаря поддержке энергоресурсами — газом и нефтью. По его словам, в мире сейчас действительно наблюдается дефицит черного золота — это реальный расклад, который лишь приближает рецессию в западных странах.

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин ранее заявил, что санкции западных стран против Москвы за последние 10 лет привели к потере потенциальной добычи нефти на пять-шесть миллионов баррелей в сутки. По его словам эти недостающие объемы сейчас могли бы помочь преодолеть мировой энергетический кризис. Он отметил, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком энергоресурсов, в том числе в развивающиеся страны, которым необходимо дешевое топливо.