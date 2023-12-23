Политолог назвал условие свержения президента Аргентины Милея Политолог Лидовской: для свержения президента Аргентины нужен лидер

Фото: Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Для свержения президента Аргентины Хавьера Милея нужны ухудшение экономической ситуации и лидер, вокруг которого могут консолидироваться граждане, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, пока такой опасности нет.

При ухудшении жизни в Аргентине граждане могут консолидироваться. Единственное, здесь нужен сильный, харизматичный лидер, способный сплотить аргентинцев в борьбе с Милеем. Пока такой опасности — свержения Милея — нет. Но это возможно при появлении харизматичного лидера и ухудшении экономической ситуации, — заявил Лидовской.

Он добавил, что при президенте Маурисио Макри заложили бомбы замедленного действия под экономику Аргентины. Тогда были колоссальные протесты, но революции не произошло, так как вскоре прошли президентские выборы и команда Макри ушла.

Чудес не бывает, экономика не будет расти при людях, которые ее и похоронили, — заявил политолог.

Ранее несколько сотен протестующих против экономических решений нового правительства Аргентины перекрыли центральную улицу в Буэнос-Айресе. Митингующие двинулись к зданию правительства, но полиция заблокировала им путь. Среди участников протеста были и семьи с маленькими детьми.