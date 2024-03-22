Политолог назвал условие, при котором Зеленский потеряет власть Политолог Стоякин: Зеленского перестанут слушаться в случае госпереворота

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский будет оставаться президентом Украины до тех пор, пока его приказания исполняются, завил в разговоре с NEWS.ru директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин. По его словам, если главу государства перестанут слушаться, например, в случае государственного переворота, его ничто не спасет.

Если Валерий Залужный, пользующийся значительно большей популярностью, чем Зеленский, объявит себя военным диктатором, то вертикаль власти тут же переориентируется на него. Если за ним пойдет армия и он, пребывая даже где-нибудь во Львове, провозгласит себя верховным правителем, то и без большой стрельбы с вероятностью 80% значительная часть управленческой элиты сразу переориентируется на него, — предположил Стоякин.

Он уточнил, что для госпереворота будет достаточно и поддержки Залужного со стороны западных посольств, хотя бы на уровне «мы не вмешиваемся, это внутренние дела Украины».

В феврале Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил на эту должность генерал-полковника Александра Сырского. Отставка произошла на фоне новостей о том, что поддержка бывшего главкома со стороны населения гораздо выше, чем поддержка президента.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник также рассказал, что Зеленский потерял контроль в парламенте, потому что ведет себя как диктатор.