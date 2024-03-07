Названо условие начала переговоров по Украине Политолог Асафов: решение о переговорах по Украине примут США или Британия

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Запад может начать склонять Украину к мирным переговорам, когда издержки от конфликта превысят преференции, заявил Lenta.ru политолог Александр Асафов. По его мнению, решение о начале диалога будет принимать не Киев и не Евросоюз, а США или Великобритания. Политолог отметил, что Москва открыта к переговорам.

Вероятно, точка, когда Украине разрешат перейти к переговорам, лежит за пределами президентских выборов в США. Этот момент наступит, когда издержки от поддержания конфликта для американцев и стран Запада превысят получаемые преференции, — предположил Асафов.

Лидеры стран ЕС, в частности канцлер ФРГ Олаф Шольц, могут сдержанно относиться к поставкам оружия Украине, указал политолог. От военной помощи Киеву зависит ситуация на поле боя, но никто не хочет спровоцировать прямой конфликт между Россией и странами — поставщиками вооружений, полагает эксперт.

На прошлой неделе президент США Джо Байден уклонился от ответа на вопрос, не считает ли он, что пришло время для переговоров по Украине с президентом России Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома лишь переспросил корреспондента, задав уточняющий вопрос.

Ранее в МИД Индии заявили, что Нью-Дели считает мирные переговоры лучшим способом разрешения конфликта на Украине.