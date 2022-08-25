Политолог назвал угрозу Трасс применить ядерное оружие попыткой самопиара Политолог Наумов назвал глупостью и самопиаром угрозу Трасс применить ядерное оружие

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Лиз Трасс

Слова главы британского МИД Лизы Трасс о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости является глупостью и попыткой самопиара, заявил Live 24 политолог Сергей Наумов. По мнению эксперта, кандидат на должность премьер-министра Великобритании не сможет нажать на ядерную кнопку без отмашки Пентагона.

Я сомневаюсь, что Англия или Франция могут самостоятельно принять решение об использовании ядерного оружия. Центр принятия решений находится в Вашингтоне. Именно там определяют вектор экономического, политического и военного развития того же Евросоюза, который готов залезать в карман собственному населению в угоду третьим странам, — заявил политолог.

Накануне военный обозреватель Виктор Литовкин также назвал угрозы главы МИД Великобритании Лиз Трасс применить ядерное оружие глупостью. В ответ на заявление британского министра он привел в пример английскую поговорку: живущие в стеклянном доме не должны бросаться камнями. Эксперт напомнил, что у Лондона, по сути, нет даже своих ракет, а те, что стоят на атомных подлодках, американские. Он уточнил, что у Великобритании нет собственных ракет, она обладает только боеголовками, которые стоят на американских ракетах и в американских атомных подлодках. По его мнению, Трасс не понимает, каким оглушительным будет ответ на ядерные действия Лондона.