Политолог назвал три важные для саммита G7 в Италии темы Политолог Станкевич: на саммите G7 в Италии обсудят замороженные активы РФ

Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники саммита G7 в Италии обсудят ряд важных тем, включая российские замороженные активы, заявил в беседе с «360» политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. По его словам, на мероприятии стороны попытаются договориться о плане по использованию ценных бумаг в качестве обеспечения кредита в $50 млрд, которые Вашингтон намерен передать Киеву.

Там масса сложных юридических головоломок, которые они попытаются согласовать, потому что только Соединенные Штаты не потянут, нужно учесть все риски. Деньги-то они найдут. А вот учесть все риски, с этим связанные… Видимо, они попытаются возложить часть рисков на своих партнеров по «семерке», — предположил политолог.

По мнению Станкевича, второй темой станет президент Украины Владимир Зеленский, которого попытаются уговорить отказаться от прежде оглашенных принципов в переговорах с Россией. Представители западных стран готовы запустить процедуры по мирному урегулированию боевых действий с Москвой, но лидер Украины не готов идти на этот шаг, считает он.

Третьим вопросом, по словам эксперта, станет альтернативный мирный план по Украине, так как параллельно с инициативами Запада существует китайско-бразильский меморандум из шести пунктов, к которому некоторое время назад примкнула Турция. Из-за сложившейся ситуации, по мнению политолога, США и их союзники теряют свои позиции.

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен ранее обратила внимание на сокращение числа участников мирного саммита по Украине в Швейцарии. Она также назвала мероприятие провалом для НАТО и добавила, что Россия должна принимать участие в переговорах для достижения существенных результатов.