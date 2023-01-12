Политолог назвал темы, которые Россия поднимет на заседании СБ ООН Политолог Брутер: на заседании СБ ООН Россия поднимет тему поставок оружия НАТО Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

На заседание Совбеза ООН по Украине Россия поднимет две основные темы, считает политолог Владимир Брутер. В беседе с «ПолитРоссией» он предположил, что на обсуждении будут вынесены вопросы о нарушении прав человека Киевом в связи с лишением гражданства нескольких парламентариев и о поставках оружия НАТО Украине.

Думаю, в основном речь пойдет о поставках натовского оружия Украине, которые приближают мир к более масштабному конфликту. Возможно, частично будет говориться о нарушении прав человека Киевом. Как раз недавно киевский режим лишил гражданства нескольких парламентариев. На Западе это проигнорировали, — уточнил эксперт.

Политолог уверен, что заседание Совбеза пройдет в стандартном режиме без особых потрясений. Эксперт считает, что на мнение западного сообщества совещание не произведет должного эффекта. Брутер связал это с тем, что в современном мире громкие конфликты быстро исчезают из инфополя, а западное общество не интересуется «украинским кризисом».

Ранее стало известно, что заседание СБ ООН по Украине пройдет 17 января по инициативе России. Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, темы предстоящей встречи заранее разглашаться не будут.