https://static.news.ru/photo/94672064-ea77-11e9-9362-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Политолог Дмитрий Журавлёв прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что у России есть специальное секретное подразделение, задача которого состоит в дестабилизации ситуации в Европе. По его словам, эти сведения не имеют ничего общего с действительностью и являются очередными «страшилками» о русских.

К выводам приходят исходя из аксиомы, что Россия «во всём виновата». Мифологическое мышление предполагает две краски: плохих и хороших. Они, мол, империя добра, мы — империя зла, которая должна их подрывать просто потому, что ничего другого она делать не должна, — пояснил он в интервью Радио Sputnik .

По его словам, со временем таких «страшилок» будет ещё больше. Выяснится, что Россия вмешивалась в очередные выборы, а потом её сделают виноватой в том, что пролился дождь.

Ранее, как писал News.ru, западные СМИ сообщили, что секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ) стоит за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе. Как указывает NYT, этим занимаются бойцы из войсковой части 29155. В частности, именно они, по мнению представителей газеты, стоят за отравлением Скрипалей в Солсбери и попыткой государственного переворота в Черногории.