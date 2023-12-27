Политолог назвал возможные сроки войны за Арктику между Россией и США Политолог Блохин: война за Арктику может начаться через 30 лет

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На фоне эскалации противостояния с Россией США пытаются усилить влияние в Арктике и это может привести к весьма плачевным глобальным последствиям, считает в политолог-американист Константин Блохин. В беседе с «Царьградом» он отметил, что в связи с этим примерно через 30 лет между Россией и США может развернуться война за Арктику.

Как пояснил политолог, США, которые до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, заявили свои претензии на 1 млн кв. км арктического континентального шельфа, тем самым фактически выдвинув территориальные претензии к России и другим странам региона. Эксперт призвал Москву подготовиться к военному сценарию развития событий, поскольку претензии Вашингтона могут привести к прямому вооруженному противостоянию, в котором Арктический регион станет новым фронтом.

Нам надо готовиться не к тому, что они откажутся от противоборства, а наоборот, что они будут увеличивать свои возможности там. <...> Они будут нас давить по всем фронтам, и в Арктике, и в Прибалтике, и на той же самой Украине, везде будут давить, если им не противостоять, — предупредил Блохин.

Ранее доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков объяснил, что, расширяя свои морские границы, США фактически демонстрируют подготовку к вооруженному столкновению с Россией. По мнению эксперта, конфликт может спровоцировать ограничение судоходства для российского торгового флота со стороны Вашингтона.