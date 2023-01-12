Политолог назвал спекуляцией требование Киева передать грузинские «Буки» Политолог Капанадзе: Подоляк шантажирует Тбилиси перспективой вступления в ЕС

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

ЗРК «Бук»

Требования к Грузии советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка передать установки ЗРК «Бук» Киеву — спекуляция, заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. Он также назвал неадекватными явления Подоляка о том, что грузинский народ допустил большую ошибку, избрав нынешнюю власть.

Он (Подоляк - NEWS.ru) явно спекулирует, когда связывает перспективу вступления Грузии в ЕС с вопросом передачи «Буков» Украине, — заявил политолог.

Капанадзе добавил, что, конкретно в этом вопросе позиция Подоляка не является удивительной и неожиданной на фоне неадекватных заявлений со стороны ряда западных политиков, которые европейскую перспективу Грузии напрямую связывают с освобождением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев попросил вернуть зенитные ракетные комплексы, однако в Тбилиси ответили отказом. Касьянов добавил, что Украина также запрашивала у Грузии американские противотанковые комплексы Javelin. Грузинская сторона, несмотря на готовность Вашингтона предоставить Тбилиси взамен более новые комплексы, не согласилась выполнять просьбу Киева.

Впоследствии в грузинском Минобороны подтвердили, что не вернут Украине комплексы «Бук», так как купили их в рамках секретного соглашения. Там подчеркнули, что Украина передала системы ПВО не безвозмездно, а путем многомиллионной закупки.