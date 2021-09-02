Политолог назвал смешной позицию США и Украины по «Северному потоку — 2»

Заявление президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского по «Северному потоку — 2» своей абсурдностью смешит весь мир. Об этом «Экономике сегодня» рассказал политолог Владимир Белозёров.

Предпосылок к тому, чтобы США, ЕС и Украина изменили свою риторику относительно газопровода «Северный поток — 2», нет. Я не думаю, что после его запуска что-либо изменится, — считает эксперт.

На Западе также продолжают заявлять о том, что российский газопровод каким-то образом угрожает европейской безопасности и что он был возведён чисто по политическим соображениям, хотя на самом деле все в мире понимают, что сам проект чисто коммерческий, отмечает специалист.

По словам политолога, примечательным является тот факт, что Байден сразу отказался вводить санкции по «Северному потоку — 2», сообщив, что всё зависит от «поведения России». Скорее всего, в Вашингтоне понимают неизбежность запуска газопровода, поэтому и тянут время. К тому же у них есть свои интересы в этом вопросе.

Позиция Зеленского и Байдена смешит весь мир. И то, как Зеленский стелется перед Байденом, тоже смешит весь мир. И ржавая украинская труба также смешит. Жалко, что украинскому президенту на такое реагировать нельзя, Запад не оценит, — подытожил Белозёров.

Ранее стало известно, что Украина и США продолжают выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона, опубликованного на сайте президента Украины.